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Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа

Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа - 13.06.2024, ПРАЙМ

Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа

Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6% год к году – в основном за счет увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), говорится | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:55+0300

2024-06-13T14:55+0300

2024-06-13T14:55+0300

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6% год к году – в основном за счет увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В мае 2024 года потребление газа в ЕС значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6%, в основном за счет увеличения выработки электроэнергии на гидро-, солнечных и атомных источниках. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе продемонстрировало небольшое восстановление в основных промышленно развитых странах Европы", – говорится в докладе. Отмечается, что в период с января по май общее потребление газа в ЕС снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147 миллиардов кубометров.

https://1prime.ru/20240613/stavka-849128607.html

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