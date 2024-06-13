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Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа
Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа - 13.06.2024, ПРАЙМ
Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа
Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6% год к году – в основном за счет увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), говорится | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:55+0300
2024-06-13T14:55+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6% год к году – в основном за счет увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В мае 2024 года потребление газа в ЕС значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6%, в основном за счет увеличения выработки электроэнергии на гидро-, солнечных и атомных источниках. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе продемонстрировало небольшое восстановление в основных промышленно развитых странах Европы", – говорится в докладе. Отмечается, что в период с января по май общее потребление газа в ЕС снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147 миллиардов кубометров.
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виэ, газ, ес
Энергетика, ВИЭ, Газ, ЕС
14:55 13.06.2024
 
Зеленая энергия позволила ЕС в мае потратить меньше газа

ФСЭГ: Евросоюз потратил в мае газа на 6% меньше, заменив его зеленой энергией

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6% год к году – в основном за счет увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В мае 2024 года потребление газа в ЕС значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6%, в основном за счет увеличения выработки электроэнергии на гидро-, солнечных и атомных источниках. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе продемонстрировало небольшое восстановление в основных промышленно развитых странах Европы", – говорится в докладе.
Отмечается, что в период с января по май общее потребление газа в ЕС снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147 миллиардов кубометров.
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