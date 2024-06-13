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Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением

Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением - 13.06.2024, ПРАЙМ

Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением

Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:55+0300

2024-06-13T12:55+0300

2024-06-13T12:55+0300

госдума

анатолий аксаков

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых торгов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Санкции против Мосбиржи - странное решение, но мы это переживем. Конечно, определенные проблемы возникнут, но современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют, в том числе организовать торги вне биржи. Что такое биржа? Биржа - это технология, и она будет просто вне официальной площадки осуществляться", - сказал он. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.

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госдума, анатолий аксаков, сша, санкции против рф