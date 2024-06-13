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Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением - 13.06.2024, ПРАЙМ
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:55+0300
2024-06-13T12:55+0300
госдума
анатолий аксаков
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых торгов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Санкции против Мосбиржи - странное решение, но мы это переживем. Конечно, определенные проблемы возникнут, но современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют, в том числе организовать торги вне биржи. Что такое биржа? Биржа - это технология, и она будет просто вне официальной площадки осуществляться", - сказал он. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
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госдума, анатолий аксаков, сша, санкции против рф
Госдума, Анатолий Аксаков, США, санкции против РФ
12:55 13.06.2024
 
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением

Депутат Аксаков назвал санкции США против Мосбиржи странным решением

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых торгов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Санкции против Мосбиржи - странное решение, но мы это переживем. Конечно, определенные проблемы возникнут, но современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют, в том числе организовать торги вне биржи. Что такое биржа? Биржа - это технология, и она будет просто вне официальной площадки осуществляться", - сказал он.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
 
ГосдумаАнатолий АксаковСШАсанкции против РФ
 
 
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