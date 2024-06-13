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Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением - 13.06.2024, ПРАЙМ
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:55+0300
2024-06-13T12:55+0300
2024-06-13T12:55+0300
госдума
анатолий аксаков
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых торгов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Санкции против Мосбиржи - странное решение, но мы это переживем. Конечно, определенные проблемы возникнут, но современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют, в том числе организовать торги вне биржи. Что такое биржа? Биржа - это технология, и она будет просто вне официальной площадки осуществляться", - сказал он. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
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ПРАЙМ
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госдума, анатолий аксаков, сша, санкции против рф
Госдума, Анатолий Аксаков, США, санкции против РФ
Депутат назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
Депутат Аксаков назвал санкции США против Мосбиржи странным решением
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Решение США ввести санкции против Мосбиржи - странное, современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют в том числе с помощью внебиржевых торгов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Санкции против Мосбиржи - странное решение, но мы это переживем. Конечно, определенные проблемы возникнут, но современные технологии позволяют определить реальное соотношение валют, в том числе организовать торги вне биржи. Что такое биржа? Биржа - это технология, и она будет просто вне официальной площадки осуществляться", - сказал он.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.