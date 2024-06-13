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Генпрокуратуру просили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ

Генпрокуратуру просили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратуру просили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить компании ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на финансирование вооруженных... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:43+0300

2024-06-13T14:43+0300

2024-06-13T14:43+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить компании ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на финансирование вооруженных формирований украинских националистов, сообщил депутат в своём Telegram-канале и приложил копию письма генпрокурору Игорю Краснову. "Прошу вас провести комплексные проверки ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" как на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований украинских националистов, так и на предмет соблюдения ими налогового законодательства РФ", - написал Луговой в обращении. Депутат указал, что, по данным Nestle и Mondelez, только официально переводы Украине составили 3,63 миллиарда рублей, при этом реальные масштабы вывода денег и финансирования украинских националистов и ВСУ значительно больше. По его словам, компании ведут двойную игру: получают прибыль от ведения бизнеса в России и направляют ее на поддержку антироссийских санкций и на помощь ВСУ. Из России компании за год вывели 35,5 миллиарда рублей, написал Луговой. "Акционером Nestle и Mondelez... является американская инвестиционная компания BlackRock. Eе руководитель - Laurence Douglas Fink (Лоуренс Дуглас Финк) включен в "мидовский" список граждан США, находящихся под персональными санкциями России. Кроме него в "мидовском" списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний", - рассказал депутат Он подчеркнул, что вместо наказания за противодействие СВО и антироссийскую политику "Нестле Россия" и "Мон'дэлис Русь" получили преференции и поддержку в ведении бизнеса в России, в том числе путем освобождения их от публикации отчетности, также до сих пор остаётся без внимания незаконный вывод прибыли за рубеж и уход от налогов. "О том, по каким схемам совершаются финансовые операции, я также доложил руководству ФНС с просьбой проверить компании на соблюдение налогового законодательства",- рассказал Луговой. "Уверен, что Nestle и Mondelez не единственные гиганты-русофобы, которые продолжают наживаться на "русской ниве". Оставить их в России - прямая угроза нацбезопасности", - заключил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, госдума, генпрокуратура рф, nestlé