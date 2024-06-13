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Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию

Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию - 13.06.2024, ПРАЙМ

Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию

Силовиками была пресечена деятельность преступной группы с участием главврача клиники в Подмосковье, организовавшей незаконный въезд в Россию украинских... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T15:10+0300

2024-06-13T15:10+0300

2024-06-13T15:10+0300

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Силовиками была пресечена деятельность преступной группы с участием главврача клиники в Подмосковье, организовавшей незаконный въезд в Россию украинских граждан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области. Силовики установили что генеральный директор и главврач частной клиники вместе с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории России. Для этого мигрантам выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Отмечается, что таким образом в страну прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев. В УФСБ сообщили, что действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору. "Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — сказано в сообщении. Также отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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