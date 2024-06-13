https://1prime.ru/20240613/glavvrach-849139197.html
Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию
Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию - 13.06.2024, ПРАЙМ
Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию
Силовиками была пресечена деятельность преступной группы с участием главврача клиники в Подмосковье, организовавшей незаконный въезд в Россию украинских... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:10+0300
2024-06-13T15:10+0300
2024-06-13T15:10+0300
происшествия
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/17/763081706_0:269:2777:1831_1920x0_80_0_0_e93dba531f7fdf10e545626257734e41.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Силовиками была пресечена деятельность преступной группы с участием главврача клиники в Подмосковье, организовавшей незаконный въезд в Россию украинских граждан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области. Силовики установили что генеральный директор и главврач частной клиники вместе с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории России. Для этого мигрантам выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Отмечается, что таким образом в страну прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев. В УФСБ сообщили, что действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору. "Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — сказано в сообщении. Также отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://1prime.ru/20240611/nak-849061614.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/17/763081706_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_b955093393eb1e2909512e7b054cf7eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
Главврач клиники помогал гражданам Украины незаконно въезжать в Россию
Главврача клиники задержали за организацию незаконного въезда в Россию украинцев
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Силовиками была пресечена деятельность преступной группы с участием главврача клиники в Подмосковье, организовавшей незаконный въезд в Россию украинских граждан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области.
Силовики установили что генеральный директор и главврач частной клиники вместе с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории России. Для этого мигрантам выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Отмечается, что таким образом в страну прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.
В УФСБ сообщили, что действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору.
"Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий