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В России появятся ГОСТы для маркетплейсов

В России появятся ГОСТы для маркетплейсов - 13.06.2024, ПРАЙМ

В России появятся ГОСТы для маркетплейсов

Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T05:06+0300

2024-06-13T05:06+0300

2024-06-13T05:07+0300

экономика

россия

гост

маркетплейс

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями", - сообщил он. Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, "а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год". Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов. До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление - пакет поправок для внесения в закон "О торговле", они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

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россия, гост, маркетплейс