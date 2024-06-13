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В России появятся ГОСТы для маркетплейсов - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В России появятся ГОСТы для маркетплейсов
В России появятся ГОСТы для маркетплейсов - 13.06.2024, ПРАЙМ
В России появятся ГОСТы для маркетплейсов
Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T05:06+0300
2024-06-13T05:07+0300
экономика
россия
гост
маркетплейс
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями", - сообщил он. Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, "а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год". Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов. До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление - пакет поправок для внесения в закон "О торговле", они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
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россия, гост, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, ГОСТ, маркетплейс
05:06 13.06.2024 (обновлено: 05:07 13.06.2024)
 
В России появятся ГОСТы для маркетплейсов

Роскачество: в 2025 году в России появятся ГОСТы для маркетплейсов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник пункта выдачи интернет-магазина OZON
Сотрудник пункта выдачи интернет-магазина OZON - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями", - сообщил он.
Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, "а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год". Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов.
До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление - пакет поправок для внесения в закон "О торговле", они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯГОСТмаркетплейс
 
 
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