https://1prime.ru/20240613/gosuslugi-849147273.html

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" - 13.06.2024, ПРАЙМ

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:26+0300

2024-06-13T17:26+0300

2024-06-13T17:26+0300

сим-карта

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг". "К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.

https://1prime.ru/20240611/gosuslugi-849071203.html

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сим-карта