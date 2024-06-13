https://1prime.ru/20240613/gosuslugi-849147273.html
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" - 13.06.2024, ПРАЙМ
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:26+0300
2024-06-13T17:26+0300
2024-06-13T17:26+0300
сим-карта
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг". "К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.
https://1prime.ru/20240611/gosuslugi-849071203.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сим-карта
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
Депутат Горелкин: на "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
"В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг".
"К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.
Россиянам разрешат выбирать исполнителя соцзаказа на "Госуслугах"