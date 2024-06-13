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ЦБ оценил динамику инфляции в России
ЦБ оценил динамику инфляции в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил динамику инфляции в России
Инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%, может даже превысить его, ЦБ уточнит прогноз в июле, заявил глава департамента... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:04+0300
2024-06-13T12:04+0300
2024-06-13T12:06+0300
экономика
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МУРМАНСК, 13 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%, может даже превысить его, ЦБ уточнит прогноз в июле, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. ЦБ в четверг проводит в Мурманске коммуникационную сессию по денежно-кредитной политике. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - сказал Тремасов, выступая в рамках сессии. Он добавил, что цель ЦБ обеспечить инфляцию на уровне 4% - это основная цель денежно-кредитной политики.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
ЦБ оценил динамику инфляции в России
ЦБ: инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%
МУРМАНСК, 13 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%, может даже превысить его, ЦБ уточнит прогноз в июле, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
ЦБ в четверг проводит в Мурманске коммуникационную сессию по денежно-кредитной политике.
"Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - сказал Тремасов, выступая в рамках сессии.
Он добавил, что цель ЦБ обеспечить инфляцию на уровне 4% - это основная цель денежно-кредитной политики.