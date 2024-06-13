Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849155715.html
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться - 13.06.2024, ПРАЙМ
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, составив в мае 4,2% по отношению к апрелю, с начала года она набрала 71,9%, сообщил национальный институт... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T23:56+0300
2024-06-13T23:56+0300
экономика
инфляция
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, составив в мае 4,2% по отношению к апрелю, с начала года она набрала 71,9%, сообщил национальный институт статистики. В апреле 2024 года инфляция была на уровне 8,8%% к марту. "Потребительские цены выросли на 4,2% в мае 2024 года по отношению к апрелю, а в первые 5 месяцев - на 71,9%", - говорится в докладе. В годовом выражении инфляция составила 276,4%. Больше всего в мае подорожали расходы на связь (на 8,2%), меньше всего на услуги здравоохранения (0,7%). Семье из четырех человек, чтобы не считаться бедной, нужно иметь доход в 851 350,87 песо (чуть более 900 долларов) в месяц. При этом средняя зарплата в Аргентине составляет 400 долларов.
https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849128591.html
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_9c6af4e90b1648b0069041d7d480713e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция, аргентина
Экономика, инфляция, АРГЕНТИНА
23:56 13.06.2024
 
Инфляция в Аргентине продолжила замедляться

Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, до 4,2% в мае по отношению к апрелю

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / Nicolas Kopp
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, составив в мае 4,2% по отношению к апрелю, с начала года она набрала 71,9%, сообщил национальный институт статистики.
В апреле 2024 года инфляция была на уровне 8,8%% к марту.
"Потребительские цены выросли на 4,2% в мае 2024 года по отношению к апрелю, а в первые 5 месяцев - на 71,9%", - говорится в докладе. В годовом выражении инфляция составила 276,4%.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
ЦБ оценил динамику инфляции в России
Вчера, 12:04
Больше всего в мае подорожали расходы на связь (на 8,2%), меньше всего на услуги здравоохранения (0,7%).
Семье из четырех человек, чтобы не считаться бедной, нужно иметь доход в 851 350,87 песо (чуть более 900 долларов) в месяц. При этом средняя зарплата в Аргентине составляет 400 долларов.
 
ЭкономикаинфляцияАРГЕНТИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала