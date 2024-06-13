https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849155715.html

Инфляция в Аргентине продолжила замедляться

Инфляция в Аргентине продолжила замедляться - 13.06.2024, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине продолжила замедляться

Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, составив в мае 4,2% по отношению к апрелю, с начала года она набрала 71,9%, сообщил национальный институт... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T23:56+0300

2024-06-13T23:56+0300

2024-06-13T23:56+0300

экономика

инфляция

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине продолжила замедляться, составив в мае 4,2% по отношению к апрелю, с начала года она набрала 71,9%, сообщил национальный институт статистики. В апреле 2024 года инфляция была на уровне 8,8%% к марту. "Потребительские цены выросли на 4,2% в мае 2024 года по отношению к апрелю, а в первые 5 месяцев - на 71,9%", - говорится в докладе. В годовом выражении инфляция составила 276,4%. Больше всего в мае подорожали расходы на связь (на 8,2%), меньше всего на услуги здравоохранения (0,7%). Семье из четырех человек, чтобы не считаться бедной, нужно иметь доход в 851 350,87 песо (чуть более 900 долларов) в месяц. При этом средняя зарплата в Аргентине составляет 400 долларов.

https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849128591.html

аргентина

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инфляция, аргентина