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Эксперт оценил возможности Запада по блокировке экспорта российского СПГ

Эксперт оценил возможности Запада по блокировке экспорта российского СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможности Запада по блокировке экспорта российского СПГ

Западные страны не обладают экономическими инструментами, которые позволили бы полностью заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ),... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T15:28+0300

2024-06-13T15:28+0300

2024-06-13T15:28+0300

экономика

спг

поставки спг

санкции против рф

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Западные страны не обладают экономическими инструментами, которые позволили бы полностью заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры компании "Новатэк", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство СПГ. "Цель США - попытаться изолировать "Новатэк" от максимально широкого круга зарубежных партнеров и контрагентов, в том числе и из дружественных стран... У западных стран нет экономических инструментов, чтобы полностью блокировать экспорт российского СПГ", - считает собеседник агентства. Тем не менее, по словам эксперта, у Запада есть много рычагов, чтобы осложнить экспорт СПГ из России. Основной из них в - в текущей структуре рынка: 62% всего импорта СПГ в прошлом году по-прежнему приходилось именно на недружественные страны. При этом в перспективе этот баланс будет меняться. "Поэтому основным риском для российского экспорта СПГ остается эмбарго со стороны ЕС, которое может быть введено к 2026 году. Хорошая новость в том, что планов по эмбарго пока нет у азиатских стран (прежде всего, Японии и Южной Кореи)", - пояснил Белогорьев. Эксперт также напомнил о проблеме импортозамещения, связанной с нехваткой судов-газовозов и технологическими санкциями против самих заводов. На решение этой проблемы, по мнению Белогорьева, могут уйти годы. "В целом, пути (для экспорта российского СПГ - ред.) есть, экспорт продолжит ежегодно расти, но значительно медленнее, чем планировалось", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спг, поставки спг, санкции против рф