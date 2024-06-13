https://1prime.ru/20240613/ipoteka-849114013.html
Семьям Приамурья помогут погасить ипотеку при рождении третьего ребенка
Семьям Приамурья помогут погасить ипотеку при рождении третьего ребенка - 13.06.2024, ПРАЙМ
Семьям Приамурья помогут погасить ипотеку при рождении третьего ребенка
Миллион рублей на погашение ипотеки получат семьи Приамурья при рождении третьего ребёнка, соответствующий законопроект приняли депутаты регионального... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T07:03+0300
2024-06-13T07:03+0300
2024-06-13T07:04+0300
экономика
приамурье
госпомощь
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Миллион рублей на погашение ипотеки получат семьи Приамурья при рождении третьего ребёнка, соответствующий законопроект приняли депутаты регионального заксобрания, сообщает правительство Амурской области. "Семьи Приамурья смогут рассчитывать на миллион рублей при рождении третьего (или последующего) ребенка. Средства выделят на погашение ипотеки. Депутаты амурского Заксобрания приняли законопроект о мерах социальной поддержки семей с детьми. С инициативой о разработке новой меры поддержки вышел губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении. Новый законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, даст возможность многодетным семьям быстрее выплатить или полностью закрыть ипотечный кредит, отметил губернатор. "Считаю, что в первую очередь мы должны поддерживать семьи ... с детьми и жителей области с небольшими доходами. На погашение жилищного займа амурчане могут получить 450 тысяч рублей из федерального бюджета — эту программу продлили до 2030 года. Дополнительно к этой сумме новый областной закон предусматривает выплату в размере 550 тысяч. Таким образом на погашение ипотеки амурские семьи смогут получить миллион рублей", - рассказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении. По данным правительства за прошлый год, в Амурской области суммарный коэффициент рождаемости составил 1,48, что ниже среднего уровня, сложившегося в Дальневосточном федеральном округе. Новая мера поддержки направлена на повышение рождаемости в регионе. Господдержку получат семьи, у которых третий и последующий ребёнок родились с 1 января этого года.
https://1prime.ru/20240612/imuschestvo-849095669.html
приамурье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приамурье, госпомощь, ипотека
Экономика, Приамурье, госпомощь, ипотека
Семьям Приамурья помогут погасить ипотеку при рождении третьего ребенка
Семьи Приамурья получат миллион рублей на ипотеку за рождение третьего ребенка
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Миллион рублей на погашение ипотеки получат семьи Приамурья при рождении третьего ребёнка, соответствующий законопроект приняли депутаты регионального заксобрания, сообщает правительство Амурской области.
"Семьи Приамурья смогут рассчитывать на миллион рублей при рождении третьего (или последующего) ребенка. Средства выделят на погашение ипотеки. Депутаты амурского Заксобрания приняли законопроект о мерах социальной поддержки семей с детьми. С инициативой о разработке новой меры поддержки вышел губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении.
Новый законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, даст возможность многодетным семьям быстрее выплатить или полностью закрыть ипотечный кредит, отметил губернатор.
"Считаю, что в первую очередь мы должны поддерживать семьи ... с детьми и жителей области с небольшими доходами. На погашение жилищного займа амурчане могут получить 450 тысяч рублей из федерального бюджета — эту программу продлили до 2030 года. Дополнительно к этой сумме новый областной закон предусматривает выплату в размере 550 тысяч. Таким образом на погашение ипотеки амурские семьи смогут получить миллион рублей", - рассказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество
По данным правительства за прошлый год, в Амурской области суммарный коэффициент рождаемости составил 1,48, что ниже среднего уровня, сложившегося в Дальневосточном федеральном округе. Новая мера поддержки направлена на повышение рождаемости в регионе. Господдержку получат семьи, у которых третий и последующий ребёнок родились с 1 января этого года.