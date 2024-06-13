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Французские избиратели отвесили дерзкую пощечину элите. Украина на очереди - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Французские избиратели отвесили дерзкую пощечину элите. Украина на очереди
Французские избиратели отвесили дерзкую пощечину элите. Украина на очереди - 13.06.2024, ПРАЙМ
Французские избиратели отвесили дерзкую пощечину элите. Украина на очереди
Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами может выйти боком для Киева, так как в случае победы партии Ле Пен под вопросом окажутся... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:48+0300
2024-06-13T10:57+0300
политика
франция
украина
эммануэль макрон
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами может выйти боком для Киева, так как в случае победы партии Ле Пен под вопросом окажутся дальнейшая помощь Украине и ее вступление в ЕС, пишет RS.Отмечается, что после унизительного поражения на выборах в Европарламент 9 июня, Макрон распустил национальный парламент и объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля. При этом почти половина французских избирателей отвесила дерзкую пощечину элите в ходе европейских выборов. Крайне правые популистские партии “Национальное объединение” и “Реконкиста” Марин Ле Пен и Эрика Земмура получили 37% голосов и еще процентов голосов получила крайне левая популистская “Непокоренная Франция”. Центристско-либеральный список Макрона получил только 14,6% голосов.Результаты продемонстрировали стойкость партии Ле Пен во французской политике, поэтому решение Макрона о досрочных выборах будет иметь серьезные последствия для внешней политики страны, в особенности для Украины, считают авторы материала.RS пишет, что сейчас поддержке Киева ничто не угрожает, но при этом неясно, как долго она будет продолжаться с учетом прошлого нежелание Ле Пен помогать Украине. Долгосрочным последствием прихода к власти Ле Пен для Украины также является дополнительная неопределенность вокруг перспектив членства страны в Евросоюзе и препятствием в этом является конституция Франции. Согласно ее положениям, любое расширение ЕС следует одобрить либо референдумом, либо тремя пятыми голосов обеих палат французского парламента.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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франция, украина, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон
10:48 13.06.2024 (обновлено: 10:57 13.06.2024)
 
Французские избиратели отвесили дерзкую пощечину элите. Украина на очереди

RS: Украина оказалась среди главных проигравших на выборах в Европарламент

© РИА Новости . Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Доминик Бутен
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами может выйти боком для Киева, так как в случае победы партии Ле Пен под вопросом окажутся дальнейшая помощь Украине и ее вступление в ЕС, пишет RS.
Отмечается, что после унизительного поражения на выборах в Европарламент 9 июня, Макрон распустил национальный парламент и объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля. При этом почти половина французских избирателей отвесила дерзкую пощечину элите в ходе европейских выборов. Крайне правые популистские партии “Национальное объединение” и “Реконкиста” Марин Ле Пен и Эрика Земмура получили 37% голосов и еще процентов голосов получила крайне левая популистская “Непокоренная Франция”. Центристско-либеральный список Макрона получил только 14,6% голосов.
Результаты продемонстрировали стойкость партии Ле Пен во французской политике, поэтому решение Макрона о досрочных выборах будет иметь серьезные последствия для внешней политики страны, в особенности для Украины, считают авторы материала.
RS пишет, что сейчас поддержке Киева ничто не угрожает, но при этом неясно, как долго она будет продолжаться с учетом прошлого нежелание Ле Пен помогать Украине. Долгосрочным последствием прихода к власти Ле Пен для Украины также является дополнительная неопределенность вокруг перспектив членства страны в Евросоюзе и препятствием в этом является конституция Франции. Согласно ее положениям, любое расширение ЕС следует одобрить либо референдумом, либо тремя пятыми голосов обеих палат французского парламента.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
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