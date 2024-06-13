https://1prime.ru/20240613/kanada-849129841.html
Канада предоставит Украине 2300 авиационных ракет
Канада предоставит Украине 2300 авиационных ракет - 13.06.2024, ПРАЙМ
Канада предоставит Украине 2300 авиационных ракет
Канада передаст Киеву 2300 авиационных неуправляемых ракет. Об этом сообщил журналистам в четверг перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:19+0300
2024-06-13T12:19+0300
2024-06-13T12:19+0300
вооружения
канада
поддержка украины
ракеты
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Канада передаст Киеву 2300 авиационных неуправляемых ракет. Об этом сообщил журналистам в четверг перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе глава Минобороны Канады Билл Блэр. "Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7", — сказал он. Ранее Блэр сообщил, что Оттава отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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канада, поддержка украины, ракеты
Вооружения, КАНАДА, поддержка Украины, ракеты
Канада предоставит Украине 2300 авиационных ракет
Минобороны Канады: Киев получит 2,3 тысячи неуправляемых авиационных ракет CRV7
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Канада передаст Киеву 2300 авиационных неуправляемых ракет. Об этом сообщил журналистам в четверг перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе глава Минобороны Канады Билл Блэр.
"Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7", — сказал он.
Ранее Блэр сообщил, что Оттава отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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