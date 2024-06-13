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Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей

Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей - 13.06.2024, ПРАЙМ

Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:12+0300

2024-06-13T08:12+0300

2024-06-13T08:12+0300

экономика

мосбиржа

санкции против рф

казахстан

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АЛМА-АТА, 13 июн - ПРАЙМ. Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в четверг пресс-служба KASE. "Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи. По данным биржи, на 1 июня MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. "В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC (управление по контролю за иностранными активами - ред.), нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба, KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра. KASE - ведущая фондовая биржа в Центральноазиатском регионе. Она занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ.

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мосбиржа, санкции против рф, казахстан