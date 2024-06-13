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В Китае напомнили США, что Россия выдерживает санкционное давление

В Китае напомнили США, что Россия выдерживает санкционное давление - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Китае напомнили США, что Россия выдерживает санкционное давление

Новые антироссийские санкции США окажут определенное влияние на экономику РФ, но оно не будет серьезным, считает глава центра экономики России... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:58+0300

2024-06-13T12:58+0300

2024-06-13T12:58+0300

экономика

санкции против рф

китай

россия

сша

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ПЕКИН, 13 июн – ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции США окажут определенное влияние на экономику РФ, но оно не будет серьезным, считает глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. "Новые санкции окажут определенное влияние на российскую экономику, но оно не будет серьезным. С тех пор, как США и ЕС в конце февраля 2022 года начали вводить масштабные санкции против России, они практически исчерпали средства и инструменты для введения прямых санкций против РФ и фактически изолировали Россию от рынков США и ЕС", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. Сюй Полин отметил, что Россия выдержала санкционное давление, сохранила устойчивость экономики и добилась быстрого экономического роста в 2023 году. "Судя по структуре и основным движущим силам экономического роста России в 2023 году, российская экономика практически избавилась от зависимости от рынков США и ЕС, технологий, капитала и инвестиционных продуктов", - добавил он. Эксперт подчеркнул, что вклад энергетического сектора в экономический рост в РФ также снизился, а автономность такого роста увеличивается. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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санкции против рф, китай, россия, сша