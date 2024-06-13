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СМИ: в США выразили обеспокоенность из-за возможностей российских подлодок
СМИ: в США выразили обеспокоенность из-за возможностей российских подлодок - 13.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: в США выразили обеспокоенность из-за возможностей российских подлодок
В Соединенных Штатах растет тревога из-за возможности российских подлодок наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:26+0300
2024-06-13T13:26+0300
2024-06-13T13:26+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах растет тревога из-за возможности российских подлодок наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников."Первое развертывание атомной подводной лодки у Кубы со времен завершения холодной войны служит... сигналом администрации (президента США Джо) Байдена... о ее (Москвы) растущей возможности наблюдать за американским побережьем с помощью малозаметных подводных аппаратов - это вызывает все большую обеспокоенность у американских военных", — сказано в публикации.Отряд кораблей Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", совершил трансатлантический переход. Все средства оснащены современным высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Оникс".Министерство иностранных дел Кубы заявило, что визит кораблей соответствует дружественным отношениям между Россией и Кубой и не представляет угрозы для региона, отметив, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия.
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россия, сша, куба
Вооружения, РОССИЯ, США, КУБА
СМИ: в США выразили обеспокоенность из-за возможностей российских подлодок
Miami Herald: США обеспокоены возможностью подлодок РФ наблюдать за берегами страны
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах растет тревога из-за возможности российских подлодок наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников.
"Первое развертывание атомной подводной лодки у Кубы со времен завершения холодной войны служит... сигналом администрации (президента США Джо) Байдена... о ее (Москвы) растущей возможности наблюдать за американским побережьем с помощью малозаметных подводных аппаратов - это вызывает все большую обеспокоенность у американских военных", — сказано в публикации.
Отряд кораблей Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", совершил трансатлантический переход. Все средства оснащены современным высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Оникс".
Министерство иностранных дел Кубы заявило, что визит кораблей соответствует дружественным отношениям между Россией и Кубой и не представляет угрозы для региона, отметив, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия.
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями