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В G7 договорились о передаче Киеву кредита за счет активов РФ, пишут СМИ

В G7 договорились о передаче Киеву кредита за счет активов РФ, пишут СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ

В G7 договорились о передаче Киеву кредита за счет активов РФ, пишут СМИ

На уровне шерп стран "Большой семерки" была достигнута договоренность о выдаче Киеву кредита за счет замороженных российских активов и маловероятно, что кто-то... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:05+0300

2024-06-13T13:05+0300

2024-06-13T13:21+0300

политика

g7

россия

замороженные российские активы

поддержка украины

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На уровне шерп стран "Большой семерки" была достигнута договоренность о выдаче Киеву кредита за счет замороженных российских активов и маловероятно, что кто-то из лидеров заблокирует данное решение, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что каждый член G7 и Евросоюза предоставит Киеву кредиты, погашаемые за счет прибыли от замороженных российских активов. Страны G7 достигли договоренности о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи. По словам одного из чиновников, речь идет о предварительной договоренности и сейчас требуется официальное одобрение от лидеров стран "семерки". "Это согласовано на уровне шерп, и я не ожидаю, что кто-либо из лидеров (G7) заблокирует это", — заявил он изданию. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не хочет ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов России для Украины. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240611/avtivy-849076035.html

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g7, россия, замороженные российские активы, поддержка украины