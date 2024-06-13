https://1prime.ru/20240613/kredit-849144617.html
СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины
СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины - 13.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины
Технические детали кредита G7 в $50 миллиардов для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, должны быть согласованы в ближайшие недели,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:38+0300
2024-06-13T16:38+0300
2024-06-13T16:58+0300
политика
замороженные российские активы
g7
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Технические детали кредита G7 в $50 миллиардов для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, должны быть согласованы в ближайшие недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в G7."Технические детали кредитной сделки для Украины на 50 миллиардов долларов должны быть завершены в ближайшие недели", - пишет агентствоОфициальный представитель МИД России Мария Захарова позднее заявила, что планы "Большой семерки" выделить Киеву этот кредит ни к чему хорошему не приведут, а грозят только новыми кризисами в экономике."Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима и его покровителей - это преступно, цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву и, конечно, ответные меры обязательно последуют, как следовали всегда", — сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что в Москве в курсе о сообщениях СМИ о том, что страны "Большой семерки" достигли договоренности предоставить Украине очередной кредит на сумму 50 миллиардов долларов под залог будущих доходов от управления российскими активами."Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему. Противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет чреваты окончательной расбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами. Основное бремя подобных системных рисков примет на себя Европейский союз, который столкнется, например, с оттоком капитала, хотя уже тоже столкнулся, в связи с тем, что будут выводиться средства инвесторов из стран мирового большинства. Кроме того, европейского имущества и средств в России достаточно и неминуемые ответные меры для Брюсселя будут крайне болезнеными", - добавила Захарова.По ее мнению, такой сценарий выгоден для властей США, которые разговорами о союзничестве стремятся к экономического ослаблению Евросоюза.
https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы, g7, поддержка украины
Политика, замороженные российские активы, G7, поддержка Украины
СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины
Reuters: детали кредита G7 для Украины на $50 млрд согласуют в ближайшие недели
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Технические детали кредита G7 в $50 миллиардов для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, должны быть согласованы в ближайшие недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в G7.
"Технические детали кредитной сделки для Украины на 50 миллиардов долларов должны быть завершены в ближайшие недели", - пишет агентство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее заявила, что планы "Большой семерки" выделить Киеву этот кредит ни к чему хорошему не приведут, а грозят только новыми кризисами в экономике.
"Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима и его покровителей - это преступно, цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву и, конечно, ответные меры обязательно последуют, как следовали всегда", — сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что в Москве в курсе о сообщениях СМИ о том, что страны "Большой семерки" достигли договоренности предоставить Украине очередной кредит на сумму 50 миллиардов долларов под залог будущих доходов от управления российскими активами.
"Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему. Противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет чреваты окончательной расбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами. Основное бремя подобных системных рисков примет на себя Европейский союз, который столкнется, например, с оттоком капитала, хотя уже тоже столкнулся, в связи с тем, что будут выводиться средства инвесторов из стран мирового большинства. Кроме того, европейского имущества и средств в России достаточно и неминуемые ответные меры для Брюсселя будут крайне болезнеными", - добавила Захарова.
По ее мнению, такой сценарий выгоден для властей США, которые разговорами о союзничестве стремятся к экономического ослаблению Евросоюза.
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам