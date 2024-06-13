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СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины

СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины - 13.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда G7 согласует технические детали кредита для Украины

Технические детали кредита G7 в $50 миллиардов для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, должны быть согласованы в ближайшие недели,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:38+0300

2024-06-13T16:38+0300

2024-06-13T16:58+0300

политика

замороженные российские активы

g7

поддержка украины

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Технические детали кредита G7 в $50 миллиардов для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, должны быть согласованы в ближайшие недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в G7."Технические детали кредитной сделки для Украины на 50 миллиардов долларов должны быть завершены в ближайшие недели", - пишет агентствоОфициальный представитель МИД России Мария Захарова позднее заявила, что планы "Большой семерки" выделить Киеву этот кредит ни к чему хорошему не приведут, а грозят только новыми кризисами в экономике."Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима и его покровителей - это преступно, цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву и, конечно, ответные меры обязательно последуют, как следовали всегда", — сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что в Москве в курсе о сообщениях СМИ о том, что страны "Большой семерки" достигли договоренности предоставить Украине очередной кредит на сумму 50 миллиардов долларов под залог будущих доходов от управления российскими активами."Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему. Противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет чреваты окончательной расбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами. Основное бремя подобных системных рисков примет на себя Европейский союз, который столкнется, например, с оттоком капитала, хотя уже тоже столкнулся, в связи с тем, что будут выводиться средства инвесторов из стран мирового большинства. Кроме того, европейского имущества и средств в России достаточно и неминуемые ответные меры для Брюсселя будут крайне болезнеными", - добавила Захарова.По ее мнению, такой сценарий выгоден для властей США, которые разговорами о союзничестве стремятся к экономического ослаблению Евросоюза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, g7, поддержка украины