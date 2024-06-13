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ЦБ назвал условие определения котировок валютных пар

ЦБ назвал условие определения котировок валютных пар - 13.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал условие определения котировок валютных пар

Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:55+0300

2024-06-13T08:55+0300

2024-06-13T09:43+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка России. Как отмечается в релизе, курс юань/рубль станет ориентиром для участников рынка, будет задавать траекторию для других валютных пар. По данным ЦБ, юань уже стал онсновной валютой на биржевых торгах, его доля составила 45 процентов.В последние два года роль доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран, отмечает ЦБ РФ. "Что касается доллара и евро, то они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", - говорится в сообщении. Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США ввело санкции против Национального клирингового центра. В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.

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