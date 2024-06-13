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ЦБ рассказал, как будет рассчитываться курс рубля
ЦБ рассказал, как будет рассчитываться курс рубля - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как будет рассчитываться курс рубля
Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, говорится | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:04+0300
2024-06-13T09:04+0300
2024-06-13T10:08+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, говорится в сообщении регулятора. "Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", - отмечает ЦБ.Регулятор добавил, что биржевая торговля валютой не представляет собой необходимое условие для конвертируемости нацвалюты, свободного обращения иностранной валюты, а также рыночного курсообразования. Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу. На этом фоне в России приняли решение приостановить биржевые торги американской и европейской валютой и перенести их на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240612/rubl-849110929.html
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россия, рубль, курсы валют
РОССИЯ, Банк России, рубль, Курсы валют
ЦБ рассказал, как будет рассчитываться курс рубля
ЦБ: курс рубля будет рассчитываться по внебиржевому рынку
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", - отмечает ЦБ.
Регулятор добавил, что биржевая торговля валютой не представляет собой необходимое условие для конвертируемости нацвалюты, свободного обращения иностранной валюты, а также рыночного курсообразования.
Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу. На этом фоне в России приняли решение приостановить биржевые торги американской и европейской валютой и перенести их на внебиржевой рынок.
Санкции против Мосбиржи не повлияют на курс рубля, заявили в Сбере