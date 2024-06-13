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ЦБ впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже - 13.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже
ЦБ впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже
Банк России установил курсы валют на пятницу, 14 июня, основные иностранные валюты ослабли к рублю, говорится в данных регулятора. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:24+0300
2024-06-13T17:51+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России установил курсы валют на пятницу, 14 июня, основные иностранные валюты ослабли к рублю, говорится в данных регулятора.Официальный курс юаня к рублю, снизился на 19,02 копейки, составив 12,0408 рубля. Доллар упал до курс доллара снизился на 81,34 копейки, до 88,208 рубля, опустившись на 81,34 копейки. Курс евро понизился на 90,67 копейки, до 94,8324 рубля.12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.На этом фоне Банк россии принял решение с 13 июня устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. 13 июня, в четверг, Великобритания вслед за США приняла решение ввести санкции против Мосбиржи, СБП Биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
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курсы валют
Банк России, Курсы валют
17:24 13.06.2024 (обновлено: 17:51 13.06.2024)
 
ЦБ впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже

ЦБ после санкций на Мосбиржу установил официальные курсы на основе торгов

© fotolia.com / Andrea Danti#Курсы валют
#Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / Andrea Danti
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России установил курсы валют на пятницу, 14 июня, основные иностранные валюты ослабли к рублю, говорится в данных регулятора.
Официальный курс юаня к рублю, снизился на 19,02 копейки, составив 12,0408 рубля. Доллар упал до курс доллара снизился на 81,34 копейки, до 88,208 рубля, опустившись на 81,34 копейки. Курс евро понизился на 90,67 копейки, до 94,8324 рубля.
12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.
На этом фоне Банк россии принял решение с 13 июня устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.
13 июня, в четверг, Великобритания вслед за США приняла решение ввести санкции против Мосбиржи, СБП Биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ
16:02
 
Банк РоссииКурсы валют
 
 
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