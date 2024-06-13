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"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/kursy-849122393.html
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций
Курсы валют в Сбербанке стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось, говорится в сообщении банка. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:52+0300
2024-06-13T10:53+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Курсы валют в Сбербанке стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось, говорится в сообщении банка.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием НРД и НКЦ.Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. ЦБ РФ накануне сообщил, что для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки."Курсы валют - как покупки, так и продажи - в "Сбере" стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось. Это касается как курсов в приложении "СберОнлайн", так и в отделениях банка", - сообщил банк.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:52 13.06.2024 (обновлено: 10:53 13.06.2024)
 
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций

"Сбер": курсы валют стабильны, изменений курсовой разницы не производилось

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Курсы валют в Сбербанке стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось, говорится в сообщении банка.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием НРД и НКЦ.
Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. ЦБ РФ накануне сообщил, что для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки.
"Курсы валют - как покупки, так и продажи - в "Сбере" стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось. Это касается как курсов в приложении "СберОнлайн", так и в отделениях банка", - сообщил банк.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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