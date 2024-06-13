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ЦБ изменил время установления официальных курсов доллара и евро

ЦБ изменил время установления официальных курсов доллара и евро - 13.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ изменил время установления официальных курсов доллара и евро

Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:47+0300

2024-06-13T14:47+0300

2024-06-13T14:58+0300

экономика

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке."Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день", - сказано в сообщенииВ ЦБ также отметили, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка России.Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием регулятора от октября 2022 года, отмечается в релизе ЦБ. С момента вступления в силу указания ЦБ РФ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций."Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%", - отмечается в сообщении."Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке", - пишет ЦБ.

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