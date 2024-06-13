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Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями - 13.06.2024, ПРАЙМ
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями
Конгресс США призвал прекратить финансировать украинские неправительственные организации, которые составляют "черные списки" американских граждан, бизнесмен... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:07+0300
2024-06-13T09:07+0300
2024-06-13T09:49+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Конгресс США призвал прекратить финансировать украинские неправительственные организации, которые составляют "черные списки" американских граждан, бизнесмен Илон Маск поддержал эту идею.Украинские активиисты ранее размещали список американцев, критикующих поддержку Киева, куда вошли 76 организаций и 391 физлицо, в том числе журналист Такер Карлсон, кандидат в президенты Дональд Трамп и другие общественные и политические деятели.На этом фоне профильный комитет палаты представителей представил свой вариант бюджета внешнеполитических структур, в который включил запрет на выдачу средств организациям, очерняющим американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом президента США Джо Байдена."Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций", — написал Маск в своей соцсети Х.Отмечается, что американский предприниматель также оказался в этом списке.
https://1prime.ru/20240612/korruptsiya-849111227.html
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илон маск, нко, украина
Политика, Илон Маск, НКО, УКРАИНА
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями
Маск хочет признать составителей украинского черного списка по США террористами
ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Конгресс США призвал прекратить финансировать украинские неправительственные организации, которые составляют "черные списки" американских граждан, бизнесмен Илон Маск поддержал эту идею.
Украинские активиисты ранее размещали список американцев, критикующих поддержку Киева, куда вошли 76 организаций и 391 физлицо, в том числе журналист Такер Карлсон, кандидат в президенты Дональд Трамп и другие общественные и политические деятели.
На этом фоне профильный комитет палаты представителей представил свой вариант бюджета внешнеполитических структур, в который включил запрет на выдачу средств организациям, очерняющим американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом президента США Джо Байдена.
"Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций", — написал Маск в своей соцсети Х.
Отмечается, что американский предприниматель также оказался в этом списке.
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины