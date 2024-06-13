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Bloomberg: в Китае расследуют загадочную пропажу партии меди из России

Bloomberg: в Китае расследуют загадочную пропажу партии меди из России - 13.06.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: в Китае расследуют загадочную пропажу партии меди из России

Одна из крупнейших китайских компаний Wuchan Zhongda Group расследует исчезновения крупной партии меди на двадцать миллионов долларов, приобретенной в России,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:36+0300

2024-06-13T16:36+0300

2024-06-13T16:39+0300

медь

китай

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Одна из крупнейших китайских компаний Wuchan Zhongda Group расследует исчезновения крупной партии меди на двадцать миллионов долларов, приобретенной в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным агентства, китайцы купили две тысячи тонн рафинированной меди у одной из российских металлургических компаний полгода назад. Но вместо Китая груз прибыл в Турцию и оказался дешевым гранитом. Сотрудники компании приехали в России, чтобы разобраться в ситуации, однако не смогли даже найти местоположение завода. Этот эпизод, хотя и вряд ли будет иметь глобальные последствия, является последним ударом по международной торговле металлами и ее репутации, пишет агенство. Отрасль неоднократно оказывалась вовлеченной в мошенничества, включая истории о поддельных складских квитанциях и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 года увеличился почти на пять процентов и составил 76,6 миллиардов долларов. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до 11,12 миллиардов долларов.

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китай

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медь, китай, россия