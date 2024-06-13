https://1prime.ru/20240613/medvedev-849121750.html

"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада

"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада

Раз Запад опасается войны в космосе, значит, он ее получит, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T10:43+0300

2024-06-13T10:43+0300

2024-06-13T10:44+0300

политика

космос

россия

запад

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/84259/11/842591107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37eef4525cced130bba6491aff153552.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Раз Запад опасается войны в космосе, значит, он ее получит, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и ее. Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в тартарары!" - отметил он.Так Медведев прокомментировал новые западные санкции против России.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.

https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

космос, россия, запад, дмитрий медведев