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"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада
"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада
Раз Запад опасается войны в космосе, значит, он ее получит, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:43+0300
2024-06-13T10:44+0300
политика
космос
россия
запад
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Раз Запад опасается войны в космосе, значит, он ее получит, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и ее. Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в тартарары!" - отметил он.Так Медведев прокомментировал новые западные санкции против России.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html
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космос, россия, запад, дмитрий медведев
Политика, космос, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
10:43 13.06.2024 (обновлено: 10:44 13.06.2024)
 
"Полетит в тартарары": Медеведев обещал исполнить космический страх Запада

Медведев: Запад боится войны в космосе, значит, получит ее

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Раз Запад опасается войны в космосе, значит, он ее получит, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и ее. Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в тартарары!" - отметил он.
Так Медведев прокомментировал новые западные санкции против России.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.
МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе
8 июня, 15:38
 
ПолитикакосмосРОССИЯЗАПАДДмитрий Медведев
 
 
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