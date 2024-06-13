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В ДФО задержали бизнесменов за незаконную легализацию тысячи мигрантов
В ДФО задержали бизнесменов за незаконную легализацию тысячи мигрантов - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ДФО задержали бизнесменов за незаконную легализацию тысячи мигрантов
В Хабаровске задержали двух бизнесменов, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Предполагается, что через их компании прошли более тысячи человек,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:50+0300
2024-06-13T06:50+0300
2024-06-13T06:51+0300
происшествия
легализация
задержание
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Хабаровске задержали двух бизнесменов, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Предполагается, что через их компании прошли более тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные источника в силовых структурах. В частности, источник РИА Новости сообщил: "В Хабаровске задержали бизнесменов Александра Сизинцева и Дениса Беляева, оба 1983 года рождения. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов". По информации источника агентства, на текущий момент подозреваемым вменили незаконную легализацию не менее 26 граждан Киргизии, но в дальнейшем речь может идти о нескольких сотнях, а возможно, и более тысячи человек. "По оперативным данным, к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года", - передал собеседник агентства. При этом он уточнил, что для всех категорий оформлялась регистрация по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров. По факту было возбуждено дело по статье об "Организации незаконной миграции" (322.1 УК РФ). Как следует из видео с обыском, которыми располагает РИА Новости, они прошли и в офисе организации, и в квартире одного из бизнесменов. Оба предпринимателя были задержаны еще в марте, а на днях уголовное дело было направлено в суд.
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легализация, задержание
Происшествия, легализация, задержание
В ДФО задержали бизнесменов за незаконную легализацию тысячи мигрантов
В Хабаровске задержали бизнесменов за нелегальную легализацию тысячи мигрантов
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Хабаровске задержали двух бизнесменов, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Предполагается, что через их компании прошли более тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные источника в силовых структурах.
В частности, источник РИА Новости сообщил: "В Хабаровске задержали бизнесменов Александра Сизинцева и Дениса Беляева, оба 1983 года рождения. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов".
По информации источника агентства, на текущий момент подозреваемым вменили незаконную легализацию не менее 26 граждан Киргизии, но в дальнейшем речь может идти о нескольких сотнях, а возможно, и более тысячи человек.
"По оперативным данным, к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года", - передал собеседник агентства.
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При этом он уточнил, что для всех категорий оформлялась регистрация по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров.
По факту было возбуждено дело по статье об "Организации незаконной миграции" (322.1 УК РФ). Как следует из видео с обыском, которыми располагает РИА Новости, они прошли и в офисе организации, и в квартире одного из бизнесменов. Оба предпринимателя были задержаны еще в марте, а на днях уголовное дело было направлено в суд.