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Минфин рассказал о налоговой выплате семьям с детьми - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Минфин рассказал о налоговой выплате семьям с детьми
Минфин рассказал о налоговой выплате семьям с детьми - 13.06.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал о налоговой выплате семьям с детьми
Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:32+0300
2024-06-13T11:32+0300
налоги
минфин
семья
дети
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального бюджета, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании общественного совета при Минфине РФ. Сазанов рассказал членам общественного совета о предложенных правительством изменениях в налоговую систему России, среди которых, в частности - усиление прогрессии по НДФЛ. "Одновременно с увеличением налоговых ставок на доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год предлагается предусмотреть по итогам года выплату для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов. Такая выплата будет равна 7% НДФЛ, уплаченных работающими членами такой семьи, то есть эффективная ставка НДФЛ составит 6%", - сказал Сазанов. "Эта выплата будет производиться через институт социального казначейства и идти за счет федерального бюджета, что позволит не затрагивать доходы субъектов Российской Федерации", - объяснил замминистра. Социальное казначейство объединяет различные социальные выплаты и пособия и позволяет гражданам получать поддержку без сбора документов и личного посещения различных инстанций.
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минфин, семья, дети
Налоги, Минфин, семья, дети
11:32 13.06.2024
 
Минфин рассказал о налоговой выплате семьям с детьми

Минфин: налоговая выплата семьям с детьми будет идти через социальное казначейство

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального бюджета, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании общественного совета при Минфине РФ.
Сазанов рассказал членам общественного совета о предложенных правительством изменениях в налоговую систему России, среди которых, в частности - усиление прогрессии по НДФЛ.
"Одновременно с увеличением налоговых ставок на доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год предлагается предусмотреть по итогам года выплату для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов. Такая выплата будет равна 7% НДФЛ, уплаченных работающими членами такой семьи, то есть эффективная ставка НДФЛ составит 6%", - сказал Сазанов.
"Эта выплата будет производиться через институт социального казначейства и идти за счет федерального бюджета, что позволит не затрагивать доходы субъектов Российской Федерации", - объяснил замминистра.
Социальное казначейство объединяет различные социальные выплаты и пособия и позволяет гражданам получать поддержку без сбора документов и личного посещения различных инстанций.
#Посетитель налоговой инспекции - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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