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В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием
В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием
Совместная подготовка российских и белорусских военных прошла в рамках учений с тактическия ядерным оружием, подвижные формирования 12 Главного управления МО... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:15+0300
2024-06-13T13:16+0300
вооружения
россия
белоруссия
учения
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Совместная подготовка российских и белорусских военных прошла в рамках учений с тактическия ядерным оружием, подвижные формирования 12 Главного управления МО России доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы. Об этом рассказал в беседе с журналистами начальник Управления генерал-лейтенант Игорь Колесников."Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - отметил он.Колесников добавил, что в рамках учений российские подвижные формирования 12 Главного управления оборонного ведомства обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы. Кроме того, отметил он, российские и белорусские ВС подготовили о выдали ракеты в спецоснащении, выполнили подвеску средств поражения под самолеты.По словам генерал-лейтенанта, направления дальнейшего совершенствования подготовки определят по итогам учений.
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россия, белоруссия, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
13:15 13.06.2024 (обновлено: 13:16 13.06.2024)
 
В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием

МО: на учениях ядерных сил обеспечена оперативная доставка учебных ядерных боеприпасов

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Совместная подготовка российских и белорусских военных прошла в рамках учений с тактическия ядерным оружием, подвижные формирования 12 Главного управления МО России доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы. Об этом рассказал в беседе с журналистами начальник Управления генерал-лейтенант Игорь Колесников.
"Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - отметил он.
Колесников добавил, что в рамках учений российские подвижные формирования 12 Главного управления оборонного ведомства обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы. Кроме того, отметил он, российские и белорусские ВС подготовили о выдали ракеты в спецоснащении, выполнили подвеску средств поражения под самолеты.
По словам генерал-лейтенанта, направления дальнейшего совершенствования подготовки определят по итогам учений.
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