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В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/missiya-849140721.html
В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО
В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО
На Украине, хотя бы в роли миротворцев, окажется армия НАТО, если альянс начнет там миссию, предположил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:35+0300
2024-06-13T15:42+0300
политика
нато
украина
миссия
венгрия
атака
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БУДАПЕШТ, 13 июн — ПРАЙМ. На Украине, хотя бы в роли миротворцев, окажется армия НАТО, если альянс начнет там миссию, предположил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО", — отметил политик на правительственном брифинге.Гуйяш подчеркнул, что при нападении на военных НАТО за пределами союза Будапешт имеет право не помогать союзникам в соответствии с 5 статьей Договора альянса.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
украина
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нато, украина, миссия, венгрия, атака
Политика, НАТО, УКРАИНА, миссия, ВЕНГРИЯ, атака
15:35 13.06.2024 (обновлено: 15:42 13.06.2024)
 
В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО

Офис Орбана: войска НАТО окажутся на Украине, если альянс начнет там миссию

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : NATO
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БУДАПЕШТ, 13 июн — ПРАЙМ. На Украине, хотя бы в роли миротворцев, окажется армия НАТО, если альянс начнет там миссию, предположил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО", — отметил политик на правительственном брифинге.
Гуйяш подчеркнул, что при нападении на военных НАТО за пределами союза Будапешт имеет право не помогать союзникам в соответствии с 5 статьей Договора альянса.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
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