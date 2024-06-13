https://1prime.ru/20240613/missiya-849140721.html

В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО

В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Венгрии предрекли, что на Украине рано или поздно окажутся войска НАТО

На Украине, хотя бы в роли миротворцев, окажется армия НАТО, если альянс начнет там миссию, предположил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T15:35+0300

2024-06-13T15:35+0300

2024-06-13T15:42+0300

политика

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БУДАПЕШТ, 13 июн — ПРАЙМ. На Украине, хотя бы в роли миротворцев, окажется армия НАТО, если альянс начнет там миссию, предположил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО", — отметил политик на правительственном брифинге.Гуйяш подчеркнул, что при нападении на военных НАТО за пределами союза Будапешт имеет право не помогать союзникам в соответствии с 5 статьей Договора альянса.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

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нато, украина, миссия, венгрия, атака