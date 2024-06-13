https://1prime.ru/20240613/mosbirzha-849116349.html
Московская биржа обновила регламент торгов на валютном рынке
Московская биржа обновила регламент торгов на валютном рынке - 13.06.2024, ПРАЙМ
Московская биржа обновила регламент торгов на валютном рынке
Валютный рынок Мосбиржи начнет основные торги в десять часов утра по московскому времени, говорится в релизе торговой площадки. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:39+0300
2024-06-13T08:39+0300
2024-06-13T09:35+0300
экономика
мосбиржа
иностранная валюта
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Валютный рынок Мосбиржи начнет основные торги в десять часов утра по московскому времени, говорится в релизе торговой площадки. "13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию", - сказано в сообщении.Добавляется, что в 9:50 по московскому времени начнется аукцион открытия торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а в 10:00 - основная сессия. Как пояснили в сообщении площадки, торги будут осуществлять по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом, евро и гонконгским долларом. Также, инструменты с расчетами в долларах и евро не будут использовать на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), подчеркнула Мосбиржа.Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США ввело санкции против Национального клирингового центра. В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.
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мосбиржа, иностранная валюта
Экономика, Мосбиржа, иностранная валюта
Московская биржа обновила регламент торгов на валютном рынке
Мосбиржа: основные торги на валютном рынке начнутся в 10.00 по московскому времени
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Валютный рынок Мосбиржи начнет основные торги в десять часов утра по московскому времени, говорится в релизе торговой площадки.
"13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию", - сказано в сообщении.
Добавляется, что в 9:50 по московскому времени начнется аукцион открытия торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а в 10:00 - основная сессия. Как пояснили в сообщении площадки, торги будут осуществлять по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом, евро и гонконгским долларом.
Также, инструменты с расчетами в долларах и евро не будут использовать на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), подчеркнула Мосбиржа.
Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США ввело санкции против Национального клирингового центра. В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.
Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже