https://1prime.ru/20240613/mosbirzha-849134704.html

Великобритания ввела санкции против Московской биржи

Великобритания ввела санкции против Московской биржи - 13.06.2024, ПРАЙМ

Великобритания ввела санкции против Московской биржи

Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:05+0300

2024-06-13T14:05+0300

2024-06-13T14:43+0300

экономика

великобритания

санкции против рф

московская биржа

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства."Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", — говорится в обновленном санкционном списке.Кроме того, под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр".

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великобритания, санкции против рф, московская биржа