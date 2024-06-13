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Великобритания ввела санкции против Московской биржи
Великобритания ввела санкции против Московской биржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против Московской биржи
Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:05+0300
2024-06-13T14:05+0300
2024-06-13T14:43+0300
экономика
великобритания
санкции против рф
московская биржа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства."Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", — говорится в обновленном санкционном списке.Кроме того, под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр".
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великобритания, санкции против рф, московская биржа
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, Московская биржа
Великобритания ввела санкции против Московской биржи
Британия ввела санкции против Московской биржи и ее председателя правления
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
"Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", — говорится в обновленном санкционном списке.
Кроме того, под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр".
Великобритания ввела санкции против "СПБ Биржи"