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Великобритания ввела санкции против Московской биржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/mosbirzha-849134704.html
Великобритания ввела санкции против Московской биржи
Великобритания ввела санкции против Московской биржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против Московской биржи
Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:05+0300
2024-06-13T14:43+0300
экономика
великобритания
санкции против рф
московская биржа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства."Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", — говорится в обновленном санкционном списке.Кроме того, под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр".
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великобритания, санкции против рф, московская биржа
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, Московская биржа
14:05 13.06.2024 (обновлено: 14:43 13.06.2024)
 
Великобритания ввела санкции против Московской биржи

Британия ввела санкции против Московской биржи и ее председателя правления

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон вслед за США ввел санкции против Московской биржи, а также против ее председателя правления Юрия Денисова, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
"Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", — говорится в обновленном санкционном списке.
Кроме того, под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр".
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Великобритания ввела санкции против "СПБ Биржи"
14:16
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсанкции против РФМосковская биржа
 
 
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