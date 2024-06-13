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Индекс Мосбиржи выходил в плюс после сильного падения

Индекс Мосбиржи выходил в плюс после сильного падения - 13.06.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи выходил в плюс после сильного падения

Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:50+0300

2024-06-13T16:50+0300

2024-06-13T17:10+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к инфраструктуре финансового рынка РФ, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17.00 мск снижается на 0,05%, до 3169,47 пункта, долларовый индекс РТС - растет на 0,19%, до 1121,64 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, впервые с 3 июня, но затем сократил потери, после чего во второй половине торгов ненадолго выходил в "зеленую" зону.США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Российский рынок акций открылся падением и максимально опускался на 4,38%, до 3032,05 пункта.

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мосбиржа, санкции против рф, сша, индекс мосбиржи