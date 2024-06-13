https://1prime.ru/20240613/moskva-849144173.html

Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне"

Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне" - 13.06.2024, ПРАЙМ

Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне"

На Москву идет еще один грозовой "вал", в девять часов вечера на столицу орушится очередная порция "мегаливня". Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:29+0300

2024-06-13T16:29+0300

2024-06-13T17:01+0300

дождь

москва

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На Москву идет еще один грозовой "вал", в девять часов вечера на столицу орушится очередная порция "мегаливня". Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, дождь на время ослабнет. Однако, отметил он, по линии "Калуга-Тула" идет новый грозовой "вал"."Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - сказал Тишковец.Он добавил, что к сумеркам температура опустится до плюс 13 - плюс 16 градусов.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что из-за сильного дождя городские службы работают в усиленном режиме.

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москва

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дождь, москва