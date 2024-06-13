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Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне"
Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне" - 13.06.2024, ПРАЙМ
Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне"
На Москву идет еще один грозовой "вал", в девять часов вечера на столицу орушится очередная порция "мегаливня". Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:29+0300
2024-06-13T16:29+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На Москву идет еще один грозовой "вал", в девять часов вечера на столицу орушится очередная порция "мегаливня". Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, дождь на время ослабнет. Однако, отметил он, по линии "Калуга-Тула" идет новый грозовой "вал"."Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - сказал Тишковец.Он добавил, что к сумеркам температура опустится до плюс 13 - плюс 16 градусов.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что из-за сильного дождя городские службы работают в усиленном режиме.
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дождь, москва
Три ведра воды на метр. Москвичей предупредили о новом "мегаливне"
Синоптик Тишковец: после 21 часа на Москву обрушится очередной "мегаливень"
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На Москву идет еще один грозовой "вал", в девять часов вечера на столицу орушится очередная порция "мегаливня". Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, дождь на время ослабнет. Однако, отметил он, по линии "Калуга-Тула" идет новый грозовой "вал".
"Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - сказал Тишковец.
Он добавил, что к сумеркам температура опустится до плюс 13 - плюс 16 градусов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что из-за сильного дождя городские службы работают в усиленном режиме.
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