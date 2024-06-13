https://1prime.ru/20240613/narusheniya-849125171.html
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей - 13.06.2024, ПРАЙМ
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей
В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует из отчета Счетной палаты. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:33+0300
2024-06-13T11:33+0300
2024-06-13T11:52+0300
россия
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/77/841507762_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d595805e30f5b2804310f27f3e39f884.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует из отчета Счетной палаты.Отмечается, что среди них - недостоверная бюджетная отчетность, отсутствие регламента по взысканию дебиторской задолженности, ненадлежащий контроль за отчетностью о межбюджетных трансфертах.Отчет также указывает на недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в размере 46 млрд рублей, связанную с дебиторской задолженностью и расходами по коммунальным услугам, которые должен был покрыть подрядчик.Дебиторская задолженность Минстроя выросла в 2,2 раза, достигнув 1,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность также увеличилась почти в 4,4 раза, составив 586,7 млн рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2023 году составило 252,5% от ассигнований, однако остались неизрасходованные средства.Причинами неполного исполнения расходов являются недобросовестное выполнение работ, экономия по результатам конкурсов, изменение объема работ, отсутствие потребности в межбюджетных трансфертах и уточнение получателей социальной поддержки.Также отмечается, что расходы на межбюджетные трансферты выросли почти вдвое, в основном за счет субсидий на развитие новых регионов.
https://1prime.ru/20240607/biznes-848957194.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/77/841507762_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2af409dcd2c815a36d7bef83a64addb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, счетная палата
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на 46 миллиардов рублей
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует
из отчета Счетной палаты.
Отмечается, что среди них - недостоверная бюджетная отчетность, отсутствие регламента по взысканию дебиторской задолженности, ненадлежащий контроль за отчетностью о межбюджетных трансфертах.
Отчет также указывает на недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в размере 46 млрд рублей, связанную с дебиторской задолженностью и расходами по коммунальным услугам, которые должен был покрыть подрядчик.
Дебиторская задолженность Минстроя выросла в 2,2 раза, достигнув 1,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность также увеличилась почти в 4,4 раза, составив 586,7 млн рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2023 году составило 252,5% от ассигнований, однако остались неизрасходованные средства.
Причинами неполного исполнения расходов являются недобросовестное выполнение работ, экономия по результатам конкурсов, изменение объема работ, отсутствие потребности в межбюджетных трансфертах и уточнение получателей социальной поддержки.
Также отмечается, что расходы на межбюджетные трансферты выросли почти вдвое, в основном за счет субсидий на развитие новых регионов.
Счетная палата раскрыла, кто "кошмарит" бизнес в России