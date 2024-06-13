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Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей - 13.06.2024, ПРАЙМ
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей
В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует из отчета Счетной палаты. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:33+0300
2024-06-13T11:52+0300
россия
счетная палата
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует из отчета Счетной палаты.Отмечается, что среди них - недостоверная бюджетная отчетность, отсутствие регламента по взысканию дебиторской задолженности, ненадлежащий контроль за отчетностью о межбюджетных трансфертах.Отчет также указывает на недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в размере 46 млрд рублей, связанную с дебиторской задолженностью и расходами по коммунальным услугам, которые должен был покрыть подрядчик.Дебиторская задолженность Минстроя выросла в 2,2 раза, достигнув 1,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность также увеличилась почти в 4,4 раза, составив 586,7 млн рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2023 году составило 252,5% от ассигнований, однако остались неизрасходованные средства.Причинами неполного исполнения расходов являются недобросовестное выполнение работ, экономия по результатам конкурсов, изменение объема работ, отсутствие потребности в межбюджетных трансфертах и уточнение получателей социальной поддержки.Также отмечается, что расходы на межбюджетные трансферты выросли почти вдвое, в основном за счет субсидий на развитие новых регионов.
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россия, счетная палата
РОССИЯ, Счетная палата
11:33 13.06.2024 (обновлено: 11:52 13.06.2024)
 
Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на десятки миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на 46 миллиардов рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В ходе проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, следует из отчета Счетной палаты.
Отмечается, что среди них - недостоверная бюджетная отчетность, отсутствие регламента по взысканию дебиторской задолженности, ненадлежащий контроль за отчетностью о межбюджетных трансфертах.
Отчет также указывает на недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в размере 46 млрд рублей, связанную с дебиторской задолженностью и расходами по коммунальным услугам, которые должен был покрыть подрядчик.
Дебиторская задолженность Минстроя выросла в 2,2 раза, достигнув 1,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность также увеличилась почти в 4,4 раза, составив 586,7 млн рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2023 году составило 252,5% от ассигнований, однако остались неизрасходованные средства.
Причинами неполного исполнения расходов являются недобросовестное выполнение работ, экономия по результатам конкурсов, изменение объема работ, отсутствие потребности в межбюджетных трансфертах и уточнение получателей социальной поддержки.
Также отмечается, что расходы на межбюджетные трансферты выросли почти вдвое, в основном за счет субсидий на развитие новых регионов.
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