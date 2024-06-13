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Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке
Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке - 13.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке
Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:11+0300
2024-06-13T19:12+0300
наука
россия
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — ПРАЙМ. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. "Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать", — отметил он.Российский лидер отметил, что Россия заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира.Путин признал, что политика в текущее время влияет на все сферы жизни, в том числе на научную. Однако он уверен в росте заинтересованности иностранных партнеров к совместной научной работе с Россией. Глава государства добавил, что ни у кого не пропадает желание работать с Россией из-за политической ситуации, ведь есть страны, которые никогда и не прерывали никаких отношений с РФ, и у которых есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества.Кроме этого, Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых.По его словам, в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции.
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наука, россия
Наука, РОССИЯ
19:11 13.06.2024 (обновлено: 19:12 13.06.2024)
 
Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке

Путин сообщил, что необходимо поддерживать международное сотрудничество в науке

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — ПРАЙМ. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
"Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать", — отметил он.
Российский лидер отметил, что Россия заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира.
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Путин признал, что политика в текущее время влияет на все сферы жизни, в том числе на научную. Однако он уверен в росте заинтересованности иностранных партнеров к совместной научной работе с Россией. Глава государства добавил, что ни у кого не пропадает желание работать с Россией из-за политической ситуации, ведь есть страны, которые никогда и не прерывали никаких отношений с РФ, и у которых есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества.
Кроме этого, Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых.
По его словам, в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции.
 
НаукаРОССИЯ
 
 
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