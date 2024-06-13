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Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах

Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах - 13.06.2024, ПРАЙМ

Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах

Изменения в налоговом законодательстве коснутся россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать дистанционно в штате российских компаний, пишет РБК. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:59+0300

2024-06-13T09:59+0300

2024-06-13T09:59+0300

экономика

ндфл

нерезиденты

удаленная работа

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Изменения в налоговом законодательстве коснутся россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать дистанционно в штате российских компаний, пишет РБК.В соответствии с предложенными поправками такие лица, проживающих за границей не менее 183 дней в течение года и поэтому не являющиеся налоговыми резидентами РФ, будут платить НДФЛ как налоговые резиденты — по ставке 13% при годовом доходе в размере до пяти миллионов рублей и 15% при доходе выше пяти миллионов рублей вне зависимости от налогового статуса и места работы по договору. Аналогичная норма должна заработать с 2025 года и для удаленщиков, которые оказывают услуги и выполняют работы по договорам гражданско-правового характера.В законопроекте сказано, что данный подход не изменится и далее. Работодатель таких лиц, являясь их налоговым агентом, будет удерживать с них НДФЛ по ставкам для резидентов. Удержание будет производиться по прогрессивной шкале:Юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите рассказала РБК, что ставка НДФЛ в отношении налоговых нерезидентов будет применяться в аналогичном размере, как если бы они являлись налоговыми резидентами РФ, исключительно в случае, если трудовые функции выполняются дистанционно, что подтверждается трудовым договором с компанией из РФ, работодателем или дополнительным соглашением к такому договору.Отмечается, что новые нормы будут действовать в отношении не только зарплаты, но и других выплат, связанных с выполнением трудовой функции, добавила эксперт.

https://1prime.ru/20240611/ndfl-849058824.html

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ндфл, нерезиденты, удаленная работа