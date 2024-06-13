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Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах
Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах - 13.06.2024, ПРАЙМ
Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах
Изменения в налоговом законодательстве коснутся россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать дистанционно в штате российских компаний, пишет РБК. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:59+0300
2024-06-13T09:59+0300
2024-06-13T09:59+0300
экономика
ндфл
нерезиденты
удаленная работа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Изменения в налоговом законодательстве коснутся россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать дистанционно в штате российских компаний, пишет РБК.В соответствии с предложенными поправками такие лица, проживающих за границей не менее 183 дней в течение года и поэтому не являющиеся налоговыми резидентами РФ, будут платить НДФЛ как налоговые резиденты — по ставке 13% при годовом доходе в размере до пяти миллионов рублей и 15% при доходе выше пяти миллионов рублей вне зависимости от налогового статуса и места работы по договору. Аналогичная норма должна заработать с 2025 года и для удаленщиков, которые оказывают услуги и выполняют работы по договорам гражданско-правового характера.В законопроекте сказано, что данный подход не изменится и далее. Работодатель таких лиц, являясь их налоговым агентом, будет удерживать с них НДФЛ по ставкам для резидентов. Удержание будет производиться по прогрессивной шкале:Юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите рассказала РБК, что ставка НДФЛ в отношении налоговых нерезидентов будет применяться в аналогичном размере, как если бы они являлись налоговыми резидентами РФ, исключительно в случае, если трудовые функции выполняются дистанционно, что подтверждается трудовым договором с компанией из РФ, работодателем или дополнительным соглашением к такому договору.Отмечается, что новые нормы будут действовать в отношении не только зарплаты, но и других выплат, связанных с выполнением трудовой функции, добавила эксперт.
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ндфл, нерезиденты, удаленная работа
Экономика, НДФЛ, нерезиденты, удаленная работа
Живущих за границей россиян предупредили о налоговых сюрпризах
РБК: россияне-нерезиденты РФ будут платить НДФЛ так же, как и резиденты
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Изменения в налоговом законодательстве коснутся россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать дистанционно в штате российских компаний, пишет РБК.
В соответствии с предложенными поправками такие лица, проживающих за границей не менее 183 дней в течение года и поэтому не являющиеся налоговыми резидентами РФ, будут платить НДФЛ как налоговые резиденты — по ставке 13% при годовом доходе в размере до пяти миллионов рублей и 15% при доходе выше пяти миллионов рублей вне зависимости от налогового статуса и места работы по договору.
Аналогичная норма должна заработать с 2025 года и для удаленщиков, которые оказывают услуги и выполняют работы по договорам гражданско-правового характера.
В законопроекте сказано, что данный подход не изменится и далее. Работодатель таких лиц, являясь их налоговым агентом, будет удерживать с них НДФЛ по ставкам для резидентов. Удержание будет производиться по прогрессивной шкале:
- 13% при доходах до 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% в отношении части дохода в размере от 200 тысяч до 416,7 тысячи рублей в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
- 18% в отношении части дохода в размере от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц (5–20 млн руб. в год);
- 20% в отношении части дохода в размере от 1,67 миллиона до 4,17 миллиона рублей в месяц (20–50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 миллиона в месяц (50 млн руб. в год).
Юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите рассказала РБК, что ставка НДФЛ в отношении налоговых нерезидентов будет применяться в аналогичном размере, как если бы они являлись налоговыми резидентами РФ, исключительно в случае, если трудовые функции выполняются дистанционно, что подтверждается трудовым договором с компанией из РФ, работодателем или дополнительным соглашением к такому договору.
Отмечается, что новые нормы будут действовать в отношении не только зарплаты, но и других выплат, связанных с выполнением трудовой функции, добавила эксперт.
Названы риски прогрессивной шкалы НДФЛ для бизнеса