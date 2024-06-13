https://1prime.ru/20240613/niderlandy-849145476.html
Нидерланды возглавили коалицию по сборке комплекса Patriot для ВСУ
Нидерланды возглавили коалицию по сборке комплекса Patriot для ВСУ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Нидерланды возглавили коалицию по сборке комплекса Patriot для ВСУ
Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК Patriot для передачи Киеву. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:54+0300
2024-06-13T16:54+0300
2024-06-13T16:54+0300
вооружения
patriot
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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК Patriot для передачи Киеву. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему ПВО Patriot", — заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи стран-доноров военной помощи Украине. Остин добавил, что Нидерланды хотят сами предоставить многие ключевые компоненты комплекса и призывают других доноров Украины помочь с остальными компонентами. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240613/patriot-849131882.html
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patriot, поддержка украины, нидерланды
Вооружения, Patriot, поддержка Украины, НИДЕРЛАНДЫ
Нидерланды возглавили коалицию по сборке комплекса Patriot для ВСУ
Пентагон: Нидерланды возглавили коалицию, желающую собрать ЗРК Patriot для ВСУ
ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК Patriot для передачи Киеву. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему ПВО Patriot", — заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи стран-доноров военной помощи Украине.
Остин добавил, что Нидерланды хотят сами предоставить многие ключевые компоненты комплекса и призывают других доноров Украины помочь с остальными компонентами.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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