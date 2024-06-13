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Под Киевом более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

Под Киевом более суток горит промышленный объект, пишут СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Под Киевом более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

Тушение возгорания на промышленном объекте в Киевской области идет уже больше суток, в нем принимают участие четыре пожарных поезда и сотни спасателей. Об этом... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:03+0300

2024-06-13T09:03+0300

2024-06-13T09:03+0300

происшествия

киев

пожар

ракетные удары

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Тушение возгорания на промышленном объекте в Киевской области идет уже больше суток, в нем принимают участие четыре пожарных поезда и сотни спасателей. Об этом сообщило украинское издание "Бабель". В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промобъекте в Киевской области после серии ночных взрывов. "На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии... Ликвидация последствий продолжается уже более суток", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля". Отмечается, что пожар начался из-за "падения обломков". Как сообщили журналисты, на месте пожара работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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киев, пожар, ракетные удары