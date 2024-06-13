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"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев
"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев
Американский журналист Майкл Ноулз выразил в блоге на YouTube свое недовольство в связи с решением украинской медиакомпании Texty включить его в список людей,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T23:28+0300
2024-06-13T23:28+0300
2024-06-13T23:28+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американский журналист Майкл Ноулз выразил в блоге на YouTube свое недовольство в связи с решением украинской медиакомпании Texty включить его в список людей, которые выступают против помощи Киеву."Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. <…> Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны", — отметил он.Отныне, подчеркнул журналист, Ноулз действительно будет против поддержки Украине, которая, по его мнению, абсолютно не умеет завоевывать друзей и влиять на людей.Ранее Texty опубликовала список людей и организаций, выступающих против выделения Вашингтоном поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов. По данным Института Рона Пола за мир и процветание, в перечне 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.Помимо них в список попали члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.
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помощь украине, сша, журналист, маск, дональд трамп
Политика, помощь Украине, США, журналист, МАСК, Дональд Трамп
"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев
Журналист Ноулз обиделся из-за включения в список противников помощи Украине
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
Американский журналист Майкл Ноулз выразил
в блоге на YouTube свое недовольство в связи с решением украинской медиакомпании Texty включить его в список людей, которые выступают против помощи Киеву.
"Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. <…> Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны", — отметил он.
Отныне, подчеркнул журналист, Ноулз действительно будет против поддержки Украине, которая, по его мнению, абсолютно не умеет завоевывать друзей и влиять на людей.
Ранее Texty опубликовала список людей и организаций, выступающих против выделения Вашингтоном поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов. По данным Института Рона Пола за мир и процветание, в перечне 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.
Помимо них в список попали члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.
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