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В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК
В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК
Россия до конца сентября 2025 года компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля в рамках ОПЕК+, заявило Минэнерго РФ. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:15+0300
2024-06-13T16:15+0300
2024-06-13T16:34+0300
энергетика
россия
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия до конца сентября 2025 года компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля в рамках ОПЕК+, заявило Минэнерго РФ."Россия сохраняет полную приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+… Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - следует из официального Telegram-канала министерства.
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Энергетика, РОССИЯ, ОПЕК, добыча нефти
В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК
Минэнерго: РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК до конца сентября 2025 года
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия до конца сентября 2025 года компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля в рамках ОПЕК+, заявило Минэнерго РФ.
"Россия сохраняет полную приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+… Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - следует из официального Telegram-канала министерства.
В МЭА оценили объем нефти, добытой ОПЕК+ в мае