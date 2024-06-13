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В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК

В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали, когда РФ компенсирует превышение в рамках ОПЕК

Россия до конца сентября 2025 года компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля в рамках ОПЕК+, заявило Минэнерго РФ. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:15+0300

2024-06-13T16:15+0300

2024-06-13T16:34+0300

энергетика

россия

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия до конца сентября 2025 года компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля в рамках ОПЕК+, заявило Минэнерго РФ."Россия сохраняет полную приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+… Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - следует из официального Telegram-канала министерства.

https://1prime.ru/20240612/neft-849100260.html

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россия, опек, добыча нефти