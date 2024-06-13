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МТС запустил свой первый сервис оплаты частями
МТС запустил свой первый сервис оплаты частями - 13.06.2024, ПРАЙМ
МТС запустил свой первый сервис оплаты частями
МТС запустил свой первый сервис оплаты частями "Флекс" с первоначальным платежом 25% от покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:21+0300
2024-06-13T06:21+0300
2024-06-13T06:21+0300
экономика
мтс
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оплата
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МТС запустил свой первый сервис оплаты частями "Флекс" с первоначальным платежом 25% от покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" ... объявляет о запуске сервиса "Флекс" для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка ... Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка", - сообщил оператор. Отмечается, что сейчас растянуть платеж с помощью новинки пользователи могут при покупках в сервисе МТС по бронированию путешествий, а также на страховом маркетплейсе и на билетной витрине оператора. Там добавили, что в ближайшее время возможность оплаты станет доступна в интернет-магазине компании и в магазинах с МТС Pay. Позже пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR-кода в системе быстрых платежей (СБП). Также клиенты смогут растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.
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мтс, сервис, оплата
Экономика, МТС, сервис, оплата
МТС запустил свой первый сервис оплаты частями
МТС запустил свой первый сервис оплаты частями с первоначальным платежом 25%
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МТС запустил свой первый сервис оплаты частями "Флекс" с первоначальным платежом 25% от покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС" ... объявляет о запуске сервиса "Флекс" для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка ... Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка", - сообщил оператор.
Отмечается, что сейчас растянуть платеж с помощью новинки пользователи могут при покупках в сервисе МТС по бронированию путешествий, а также на страховом маркетплейсе и на билетной витрине оператора. Там добавили, что в ближайшее время возможность оплаты станет доступна в интернет-магазине компании и в магазинах с МТС Pay.
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Позже пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR-кода в системе быстрых платежей (СБП). Также клиенты смогут растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.