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"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада
В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:13+0300
2024-06-13T10:25+0300
политика
санкции против рф
дмитрий медведев
запад
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, на новые санкции следует реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем государствам, которые их ввели. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!... И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" — заявил Медведев.Он также отметил, что следует ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России и ее граждан указанные ограничения. Он полагает, что это может быть "вред их экономикам, их институтам и их правителям", а также благополучию их граждан, уверенности в завтрашнем дне. По словам Медведева, для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Следует причинять ущерб "во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений", а также находить проблемы в их важнейших технологиях и "беспощадно наносить удары по ним". "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал &lt;…&gt;, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)", - заключил Медведев цитатой из Библии.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, дмитрий медведев, запад
Политика, санкции против РФ, Дмитрий Медведев, ЗАПАД
10:13 13.06.2024 (обновлено: 10:25 13.06.2024)
 
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада

Медведев: враг должен получить сполна за вред России и как можно больнее

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, на новые санкции следует реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем государствам, которые их ввели.
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"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!... И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" — заявил Медведев.
Он также отметил, что следует ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России и ее граждан указанные ограничения. Он полагает, что это может быть "вред их экономикам, их институтам и их правителям", а также благополучию их граждан, уверенности в завтрашнем дне.
По словам Медведева, для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Следует причинять ущерб "во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений", а также находить проблемы в их важнейших технологиях и "беспощадно наносить удары по ним".
"Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)", - заключил Медведев цитатой из Библии.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
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