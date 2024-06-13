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"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада
В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:13+0300
2024-06-13T10:13+0300
2024-06-13T10:25+0300
политика
санкции против рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, на новые санкции следует реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем государствам, которые их ввели. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!... И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" — заявил Медведев.Он также отметил, что следует ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России и ее граждан указанные ограничения. Он полагает, что это может быть "вред их экономикам, их институтам и их правителям", а также благополучию их граждан, уверенности в завтрашнем дне. По словам Медведева, для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Следует причинять ущерб "во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений", а также находить проблемы в их важнейших технологиях и "беспощадно наносить удары по ним". "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)", - заключил Медведев цитатой из Библии.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, дмитрий медведев, запад
Политика, санкции против РФ, Дмитрий Медведев, ЗАПАД
"Око за око". Медведев призвал забыть о правилах в отношении Запада
Медведев: враг должен получить сполна за вред России и как можно больнее
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В качестве ответа на антироссийские санкции Запада необходимо передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, на новые санкции следует реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем государствам, которые их ввели.
"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!... И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" — заявил Медведев.
Он также отметил, что следует ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против России и ее граждан указанные ограничения. Он полагает, что это может быть "вред их экономикам, их институтам и их правителям", а также благополучию их граждан, уверенности в завтрашнем дне.
По словам Медведева, для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Следует причинять ущерб "во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений", а также находить проблемы в их важнейших технологиях и "беспощадно наносить удары по ним".
"Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)", - заключил Медведев цитатой из Библии.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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