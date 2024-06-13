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"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ

"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, но при одном важном условии. Его слова приводит передает "Sputnik Армения". | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:06+0300

2024-06-13T12:06+0300

2024-06-13T12:09+0300

одкб

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, но при одном важном условии. Его слова приводит передает "Sputnik Армения"."Перемены могут произойти, если, к примеру, Беларусь сама решит выйти из ОДКБ или же [президент республики Александр] Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа", - сказал армянский премьер. Он добавил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.Белорусский лидер ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал войну в Карабахе как "освободительную". После этого Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны" против Еревана. ОДКБ армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует структуру. Претензии к ОДКБ неоднократно высказывали после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики .

карабах

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одкб, никол пашинян, александр лукашенко, политика, карабах, нагорный карабах