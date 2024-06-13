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Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot
Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:54+0300
2024-06-13T11:54+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в арсенале, поэтому теперь дело за другими партнерами Украины. Об этом заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot — ред.)", — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, patriot, всу, пво
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Patriot, ВСУ, ПВО
11:54 13.06.2024
 
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot

Минобороны ФРГ: Берлин не может передать ЗРК Patriot Киеву, дело за партнерами

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в арсенале, поэтому теперь дело за другими партнерами Украины. Об этом заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot — ред.)", — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияГЕРМАНИЯPatriotВСУПВО
 
 
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