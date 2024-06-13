https://1prime.ru/20240613/patriot-849127526.html
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot
Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:54+0300
2024-06-13T11:54+0300
2024-06-13T11:54+0300
вооружения
германия
patriot
всу
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в арсенале, поэтому теперь дело за другими партнерами Украины. Об этом заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot — ред.)", — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240612/reshenie-849104630.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, patriot, всу, пво
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Patriot, ВСУ, ПВО
Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot
Минобороны ФРГ: Берлин не может передать ЗРК Patriot Киеву, дело за партнерами
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в арсенале, поэтому теперь дело за другими партнерами Украины. Об этом заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot — ред.)", — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ