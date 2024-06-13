https://1prime.ru/20240613/patriot-849127526.html

Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot

Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ

Германия отказалась предоставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot

Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:54+0300

2024-06-13T11:54+0300

2024-06-13T11:54+0300

вооружения

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Берлин больше не может предоставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву, так как уже передал три комплекса, что составляет четверть имеющегося в арсенале, поэтому теперь дело за другими партнерами Украины. Об этом заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot — ред.)", — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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германия, patriot, всу, пво