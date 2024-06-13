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Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240613/patriot-849131882.html
Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot
Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot
Президент США Джо Байден решил перебросить систему ПВО Patriot из Польши на Украину, чтобы хоть каким-то образом удовлетворить потребность Киева в ПВО. На... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:02+0300
2024-06-13T13:02+0300
вооружения
сша
patriot
украина
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил перебросить систему ПВО Patriot из Польши на Украину, чтобы хоть каким-то образом удовлетворить потребность Киева в ПВО. На сегодняшний день эта система защищает американских солдат, дислоцированных в Польше. Об этом рассказывается в публикации Niezależny Dziennik Polityczny.Байден этим жестом, по мнению авторов статьи, убил сразу двух зайцев: с одной стороны, таким образом он хотя бы в незначительной части удовлетворил насущные потребности Украины, с другой же стороны, американский лидер при этом не поставил под угрозу боеготовность самих Соединенных Штатов.Как отмечается, на недавно прошедшей Берлинской конференции по восстановлению Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".При этом канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на эти призывы пообещал в ближайшее время поставить Киеву третью систему Patriot, а с ней систему IRIS-T SLM, зенитные установки Gepard, а кроме того, ракеты и другие боеприпасы.
https://1prime.ru/20240607/vsu-848985577.html
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сша, patriot, украина
Вооружения, США, Patriot, УКРАИНА
13:02 13.06.2024
 
Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot

NDP: в Вашингтоне решили перебросить систему Patriot из Польши на Украину

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил перебросить систему ПВО Patriot из Польши на Украину, чтобы хоть каким-то образом удовлетворить потребность Киева в ПВО. На сегодняшний день эта система защищает американских солдат, дислоцированных в Польше. Об этом рассказывается в публикации Niezależny Dziennik Polityczny.
Байден этим жестом, по мнению авторов статьи, убил сразу двух зайцев: с одной стороны, таким образом он хотя бы в незначительной части удовлетворил насущные потребности Украины, с другой же стороны, американский лидер при этом не поставил под угрозу боеготовность самих Соединенных Штатов.
Как отмечается, на недавно прошедшей Берлинской конференции по восстановлению Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".
Флаг Германии, Берлин
Bloomberg: ВСУ могут получить от Германии четвертую систему Patriot
7 июня, 18:45
При этом канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на эти призывы пообещал в ближайшее время поставить Киеву третью систему Patriot, а с ней систему IRIS-T SLM, зенитные установки Gepard, а кроме того, ракеты и другие боеприпасы.
 
ВооруженияСШАPatriotУКРАИНА
 
 
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