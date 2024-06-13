https://1prime.ru/20240613/patriot-849131882.html

Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot

Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ

Утешительный приз Киеву за счет Варшавы: США отняли у Польши Patriot

Президент США Джо Байден решил перебросить систему ПВО Patriot из Польши на Украину, чтобы хоть каким-то образом удовлетворить потребность Киева в ПВО. На... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:02+0300

2024-06-13T13:02+0300

2024-06-13T13:02+0300

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил перебросить систему ПВО Patriot из Польши на Украину, чтобы хоть каким-то образом удовлетворить потребность Киева в ПВО. На сегодняшний день эта система защищает американских солдат, дислоцированных в Польше. Об этом рассказывается в публикации Niezależny Dziennik Polityczny.Байден этим жестом, по мнению авторов статьи, убил сразу двух зайцев: с одной стороны, таким образом он хотя бы в незначительной части удовлетворил насущные потребности Украины, с другой же стороны, американский лидер при этом не поставил под угрозу боеготовность самих Соединенных Штатов.Как отмечается, на недавно прошедшей Берлинской конференции по восстановлению Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".При этом канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на эти призывы пообещал в ближайшее время поставить Киеву третью систему Patriot, а с ней систему IRIS-T SLM, зенитные установки Gepard, а кроме того, ракеты и другие боеприпасы.

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сша, patriot, украина