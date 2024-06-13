https://1prime.ru/20240613/patriot-849134275.html
Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot
Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ
Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot
ФРГ направит Украине третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, когда закончится обучение украинских военных его применению, заявил перед встречей... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:55+0300
2024-06-13T13:55+0300
2024-06-13T13:55+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. ФРГ направит Украине третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, когда закончится обучение украинских военных его применению, заявил перед встречей министров обороны стран НАТО глава Минобороны Германии Борис Писториус. "Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ — ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", — сказал он. О решении Берлина поставить Киеву третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
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patriot, германия, украина
Вооружения, Patriot, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot
Писториус: Берлин передаст Киеву третий ЗРК Patriot после обучения военных ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. ФРГ направит Украине третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, когда закончится обучение украинских военных его применению, заявил перед встречей министров обороны стран НАТО глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ — ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", — сказал он.
О решении Берлина поставить Киеву третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине