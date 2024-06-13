https://1prime.ru/20240613/patriot-849134275.html

Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot

Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot - 13.06.2024, ПРАЙМ

Писториус назвал условие для передачи Киеву третьего ЗРК Patriot

ФРГ направит Украине третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, когда закончится обучение украинских военных его применению, заявил перед встречей... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:55+0300

2024-06-13T13:55+0300

2024-06-13T13:55+0300

вооружения

patriot

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846224452_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62475183bcb9be6c68f8d14561959fb9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. ФРГ направит Украине третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, когда закончится обучение украинских военных его применению, заявил перед встречей министров обороны стран НАТО глава Минобороны Германии Борис Писториус. "Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ — ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", — сказал он. О решении Берлина поставить Киеву третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

patriot, германия, украина