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Турция и Россия решают проблему банковских переводов, сообщил диписточник - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турция и Россия решают проблему банковских переводов, сообщил диписточник
Турция и Россия решают проблему банковских переводов, сообщил диписточник - 13.06.2024, ПРАЙМ
Турция и Россия решают проблему банковских переводов, сообщил диписточник
Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:01+0300
2024-06-13T08:02+0300
экономика
россия
турция
банковские переводы
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АНКАРА, 13 июн – ПРАЙМ. Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре. "Господин министр (Хакан Фидан) в ходе визита в Россию встречался с представителями турецкого бизнеса. На переговорах был поднят вопрос о наличии проблемы с банковскими платежами, ситуация обсуждалась также в ходе переговоров министра с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас обсуждаются варианты решений", - сообщил собеседник агентства. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, турция, банковские переводы
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, банковские переводы
08:01 13.06.2024 (обновлено: 08:02 13.06.2024)
 
Турция и Россия решают проблему банковских переводов, сообщил диписточник

Диписточник: Турция и Россия обсуждают варианты решений проблем с переводами

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 13 июн – ПРАЙМ. Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
"Господин министр (Хакан Фидан) в ходе визита в Россию встречался с представителями турецкого бизнеса. На переговорах был поднят вопрос о наличии проблемы с банковскими платежами, ситуация обсуждалась также в ходе переговоров министра с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас обсуждаются варианты решений", - сообщил собеседник агентства.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России
27 мая, 09:17
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯбанковские переводы
 
 
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