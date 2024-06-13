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ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков
ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков
Банк России в условиях новых санкций сможет обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:27+0300
2024-06-13T13:27+0300
банк россии
мосбиржа
сша
санкции против рф
дмитрий песков
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - ПРАЙМ. Банк России в условиях новых санкций сможет обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.Журналисты попросили Пескова прокомментировать ситуацию."Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - ответил официальный представитель Кремля.На вопрос об ответных мерах он заявил, что Россия думает над действиями, которые будут соответствовать национальным интересам наилучшим образом.
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мосбиржа, сша, санкции против рф, дмитрий песков
Банк России, Мосбиржа, США, санкции против РФ, Дмитрий Песков
13:27 13.06.2024
 
ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков

Песков заявил, что Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - ПРАЙМ. Банк России в условиях новых санкций сможет обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать ситуацию.
"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - ответил официальный представитель Кремля.
На вопрос об ответных мерах он заявил, что Россия думает над действиями, которые будут соответствовать национальным интересам наилучшим образом.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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Банк РоссииМосбиржаСШАсанкции против РФДмитрий Песков
 
 
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