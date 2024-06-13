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ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков

ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ обеспечит стабильность на всех рынках, заявил Песков

Банк России в условиях новых санкций сможет обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:27+0300

2024-06-13T13:27+0300

2024-06-13T13:27+0300

банк россии

мосбиржа

сша

санкции против рф

дмитрий песков

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - ПРАЙМ. Банк России в условиях новых санкций сможет обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.Журналисты попросили Пескова прокомментировать ситуацию."Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - ответил официальный представитель Кремля.На вопрос об ответных мерах он заявил, что Россия думает над действиями, которые будут соответствовать национальным интересам наилучшим образом.

https://1prime.ru/20240613/stavka-849128658.html

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мосбиржа, сша, санкции против рф, дмитрий песков