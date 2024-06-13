https://1prime.ru/20240613/planirovaniya-849152715.html

Путин призвал к увеличению числа научных исследований

Путин призвал к увеличению числа научных исследований - 13.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал к увеличению числа научных исследований

Горизонт планирования научных исследований в России должен расширяться, указал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T19:49+0300

2024-06-13T19:49+0300

2024-06-13T19:58+0300

ученые

россия

наука

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — ПРАЙМ. Горизонт планирования научных исследований в России должен расширяться, указал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. "Горизонт планирования научных исследований, а здесь люди, которые знают это лучше, чем я, он должен расширяться. Чем дальше, тем эффективнее будет конечный результат", — уточнил он.Глава государства отметил востребованность вклада каждого ученого в развитие науки в условиях санкций и технологической конкуренции.Путин также посоветовал ученым делать не только то, что престижно и выгодно, но и то, что нужно отечеству.По мнению российского лидера, расширение программы мегагрантов позволит привлечь в Россию зарубежных специалистов и поддержать ученых страны. Поэтому эта программа будет существенно расширена, увеличится ее финансирование, в ней появятся новые направления, а также будут предложены механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда, добавил он.Путин сообщил, что финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно строиться минимум на 6 лет, а при необходимости и на больший период.Кроме этого, глава государства заявил о необходимости обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН.

https://1prime.ru/20240613/ukaz-849150311.html

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ученые, россия, наука