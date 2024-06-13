Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240613/podderzhka-849153550.html
Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ
Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ
Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T20:36+0300
2024-06-13T20:36+0300
минцифры
сво
поддержка
журналисты
нтв
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_fc3463667f2f7c27459f1178fb57d227.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении. В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награжден медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
https://1prime.ru/20240608/mintsifry-849005058.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_70f1c5371ee61cd87e2e40e9eb0ba26c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минцифры, сво, поддержка, журналисты, нтв
Минцифры, СВО, поддержка, журналисты, НТВ
20:36 13.06.2024
 
Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ

Шадаев: Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистам НТВ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства.
"Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении.
В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании
8 июня, 21:08
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году.
Оператор НТВ Кожин награжден медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
 
МинцифрыСВОподдержкажурналистыНТВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала