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Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ

Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Минцифры поддержит семьи попавших под удар в ДНР журналистам НТВ

Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T20:36+0300

2024-06-13T20:36+0300

2024-06-13T20:36+0300

минцифры

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поддержка

журналисты

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении. В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награжден медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).

https://1prime.ru/20240608/mintsifry-849005058.html

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минцифры, сво, поддержка, журналисты, нтв